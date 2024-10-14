Будущие мамы в Подмосковье смогут встречаться с врачами МОНИИАГ в режиме онлайн

Будущие мамы в Подмосковье смогут задавать вопросы специалистам ведущего учреждения родовспоможения Московской области — МОНИИАГ без очного приема, в режиме онлайн. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Онлайн-встречи с акушерами, хирургами и неонатологами будут организовывать по просьбам местных жителей в рамках Школы материнства, первая состоится завтра. Присоединиться к мероприятию можно здесь.

«Теперь узнать больше о работе Московского областного НИИ акушерства и гинекологии и получить разъяснения ведущих специалистов из первых рук будущим мамам станет намного проще», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

В ведомстве напомнили, что в учреждении также проходят очные встречи для будущих родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.