Будущие мамы в Подмосковье смогут встречаться с врачами МОНИИАГ в режиме онлайн
Фото: [ГБУЗ Московской области МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского]
Будущие мамы в Подмосковье смогут задавать вопросы специалистам ведущего учреждения родовспоможения Московской области — МОНИИАГ без очного приема, в режиме онлайн. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Онлайн-встречи с акушерами, хирургами и неонатологами будут организовывать по просьбам местных жителей в рамках Школы материнства, первая состоится завтра. Присоединиться к мероприятию можно здесь.
«Теперь узнать больше о работе Московского областного НИИ акушерства и гинекологии и получить разъяснения ведущих специалистов из первых рук будущим мамам станет намного проще», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.
В ведомстве напомнили, что в учреждении также проходят очные встречи для будущих родителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.