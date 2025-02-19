Будущим студентам медицинских вузов представили работу областного онкодиспансера

В областном онкодиспансере провели экскурсию для будущих студентов медвузов

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Фото: [Московский областной онкологический диспансер]

В Московском областном онкодиспансере провели экскурсию для будущих студентов медицинских вузов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Ребятам представили работу различных отделений учреждения. Кроме того, они смогли понаблюдать за ходом операций через специальный монитор.

«Для многих участников экскурсия стала источником вдохновения и мотивации», - отметила заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи учреждения Жанна Дроздова.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу больничного комплекса в Хотьково.

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