Губернатор Подмосковья проверил работу больничного комплекса в Хотьково

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Сергиев Посад проверил работу больничного комплекса в Хотьково, а также пообщался с медиками и пациентами.

«Это медучреждение родилось благодаря неравнодушию жителей. Они говорили, что больница, которая была здесь до этого, безнадежно устарела, и очень просили построить новую. Мы такое решение приняли, построили новый современный комплекс, и теперь осталось только все запустить. Хотел бы поблагодарить и врачей, и средний медицинский персонал, работающий здесь», - сказал губернатор.

Комплекс был построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на месте старой больницы, работавшей с 1912 года. До открытия учреждения жителям Хотьково и соседних населенных пунктов приходилось ездить в Сергиев Посад — за 17 км. В конце января здесь открыли поликлинику, в феврале запустят клинико-диагностический центр, а в марте — стационар.

Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену во взрослом отделении и на 100 посещений в смену в детском отделении. Прием ведут врачи узких специальностей, в том числе специалисты из других регионов. К примеру, терапевт Ирина Назарбаева приехала в Подмосковье из Санкт-Петербурга. Медик подала заявку на участие в программе «Земский доктор» и на получение компенсации аренды жилья. Кроме того, администрация больницы помогла с устройством детей в детсад и школу.

В клинико-диагностическом центре откроют отделения стоматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии с палатой дневного пребывания, а также собственную лабораторию.

В круглосуточном стационаре будет доступно по 20 коек в терапевтическом, реабилитационном и офтальмологическом отделениях с операционной. Помимо этого, откроют отделение восстановительной медицины с водолечебницей и пост скорой помощи.

Ранее сообщалось, что губернатор навестил участников СВО, которые проходят реабилитацию в центре им. Мещерякова в Сергиевом Посаде.