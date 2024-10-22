Бурых медведей посчитают в Подмосковье в 2025 году

В регионе на следующий год запланирован мониторинг для оценки популяций бурого медведя, обыкновенной медянки и краснобрюхой жерлянки, передает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Ученые проведут исследования в полях с использованием фотоловушек. Мониторинг позволит определить, требуются ли специальные меры по восстановлению численности указанных видов.

Бурый медведь включен в Красную книгу Подмосковья как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Сейчас в области обитает всего 10-15 особей. Обыкновенная медянка также находится в критической ситуации. За последние три десятилетия ее видели только на территории «Лосиного острова». Краснобрюхая жерлянка — это уязвимый вид, численность которого сокращается.