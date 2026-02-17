Бывшее должностное лицо АО «Почта Банк» оштрафовано за нарушение Закона о рекламе
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его абонентский номер звонков и СМС-сообщений с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.
В ходе рассмотрения обращения Управление установило, что указанная реклама не содержала существенную информацию об условиях оказания финансовых услуг.
Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Решение послужило основанием для привлечения бывшего должностного лица АО «Почта Банк» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.
Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.