Бывший лагерь в Воскресенске восстановят для развития туризма

В Воскресенске будет восстановлен бывший лагерь в селе Карпово, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области. Для поиска инвестора объект выставили на торги.

В частности, на торги выставили 12 объектов капитального строительства. Они расположены на участке земли площадью более 10,3 га. Общая площадь самих объектов составляет свыше 7,5 тыс. кв. м.

Объект реализовали в порядке приватизации почти за 21 млн руб. После восстановления новый владелец лагеря намерен использовать его для развития внутреннего туризма.