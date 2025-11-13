Чат-бот МФЦ Подмосковья стал доступен в национальном мессенджере MAX
Фото: [Медиасток.рф]
В мессенджере MAX появился чат-бот МФЦ Подмосковья. Об этом говорится в сообщении Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Запуск бота в национальном мессенджере – это еще один шаг к повышению доступности наших услуг», - отметила директор ГКУ МО «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.
По ее словам, чат-бот работает круглосуточно. Он помогает узнать адрес и часы работы интересующего МФЦ, проверить статус поданного заявления, записаться на прием.
Чат-бот доступен по этой ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников многофункциональных центров региона с профессиональным праздником.