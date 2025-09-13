Губернатор Воробьев поздравил подмосковных сотрудников МФЦ с профессиональным праздником

«По доброй традиции мы встречаемся каждый год для того, чтобы сказать слова благодарности вам лично, и в вашем лице всей большой команде, которая работает с нашими дорогими, любимыми жителями. <…> Желаю, чтобы работа приносила удовлетворение, чтобы все получалось. Подсказывайте нам, потому что очень важна обратная связь, предложения, которые можно внедрить. Я считаю, что ту замечательную стратегическую идею, которую предложил наш президент [России Владимир Путин] в части создания МФЦ по всей стране как самого удобного, эффективного метода общения с властью, получения государственных услуг, мы благодаря вам реализуем достойно. Сегодня наша задача — внедрять цифровые решения, чтобы вытеснять рутинную работу», — сказал губернатор.

Первый офис в регионе открыли в 2009 году в Балашихе, теперь в областную сеть входят 224 отделения «Мои документы», где ежедневно обслуживают 45 тыс. жителей. В рамках торжественной церемонии, которая прошла в Доме правительства Московской области, почетную грамоту губернатора вручили заместителю директора МФЦ городского округа Бронницы Наталье Турцевой, которая работает в МФЦ Подмосковья восемь лет.

«Волнительно получить эту награду, для меня это большая ответственность, стимул для дальнейшего совершенствования, поиска новых решений, более эффективной работы. От всей души хочу поздравить коллег с нашим общим профессиональным праздником», — сказала она.

Благодарностью губернатора отметили заместителя начальника отдела по работе с заявителями МФЦ Егорьевска Марину Даневскую, главного специалиста — контролера — координатора отдела приема заявителей МФЦ в Мытищах Максима Смородинова и заместителя начальника отдела приема заявителей МФЦ во Фрязино Наталию Хитрову.

В МФЦ жители могут обратиться по вопросам, связанным с работой управляющих компаний (сейчас охват — 52 округа), с января 2025 года в 16 округах добавили услуги регионального оператора. Помимо этого, сотрудники центров работают в подмосковном отделении Фонда «Защитники Отечества» и в медучреждениях, помогают оформить в МФЦ самозапрет на потребительские кредиты. Отдельную работу проводят в сфере цифровизации — прирост оказанных в электронном виде услуг составляет 1 млн ежегодно.

В регионе в пилотном режиме внедрили формат ТЕЛЕ-МФЦ, в рамках которого по видеосвязи можно связаться со специалистами социальной защиты и центров занятости, в 122 МФЦ — сервис «Контроль очередей с помощью ИИ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.