Чат-ботом центров «Мои документы» Подмосковья в мессенджере MAX воспользовались 16 тыс. человек

Чат-ботом МФЦ Подмосковья в национальном мессенджере MAX воспользовались более 16 тыс. человек. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«При этом функцией записи в МФЦ через бота воспользовались свыше 8 тыс. раз», – рассказала директор ГКУ МО «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Чат-бот начал работать 5 ноября текущего года. С его помощью можно получить информацию о доступных МФЦ и графиках их работы, записаться в офис и проверить статус обращения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.