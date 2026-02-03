Чемпионат по профессиональному мастерству стартовал в Раменском колледже

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» стартовал в Раменском колледже. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В мероприятии принимают участие жители Подмосковья и Белоруссии. Они будут соревноваться по ряду компетенций, в числе которых — автоматизация, электроника, мехатроника.

Основная часть соревнований продлится три дня. В рамках первого из них участникам представили правила проведения чемпионата и рабочие места, провели для них инструктаж и ответили на их вопросы.

Итоги регионального этапа подведут 20 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги первых шести месяцев текущего учебного года.