Чемпионат России по баскетболу 3×3 стартует в Московской области

В Подмосковье дадут старт чемпионату России по баскетболу 3×3. Турнир начнется 28 января в Котельниках, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

За победу в соревнованиях будут бороться команды из 11 регионов России и спортсмены из Белоруссии. Подмосковье будут представлять мужская и женская команды «Khimki Power».

Открывающий этап турнира будет проходить с 28 по 31 января в Котельниках. В целом чемпионат включает в себя четыре тандема «Вызов» и четыре тандема «Мастер» и продлится до июня.

