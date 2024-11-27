Четверо жителей столичного региона предстанут перед судом за контрабанду драгоценных металлов на 70 млн рублей

В Подмосковье предстанут перед судом четверо жителей столичного региона за контрабанду драгоценных металлов на 70 миллионов рублей, передает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, весной прошлого года злоумышленники закупили в столице более 15 килограммов драгоценных металлов платиновой группы. Они содержались в автомобильных катализаторах и электронном ломе.

Обвиняемые планировали незаконно переместить груз через таможенную границу транзитом через Белоруссию в Калининград, однако их действия были пресечены.

Уголовное дело в отношении контрабандистов направили в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу.