Четверо жителей столичного региона предстанут перед судом за контрабанду драгоценных металлов на 70 млн рублей
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В Подмосковье предстанут перед судом четверо жителей столичного региона за контрабанду драгоценных металлов на 70 миллионов рублей, передает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, весной прошлого года злоумышленники закупили в столице более 15 килограммов драгоценных металлов платиновой группы. Они содержались в автомобильных катализаторах и электронном ломе.
Обвиняемые планировали незаконно переместить груз через таможенную границу транзитом через Белоруссию в Калининград, однако их действия были пресечены.
Уголовное дело в отношении контрабандистов направили в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу.