Четвертый кинопоказ в рамках проекта «Смотри. Знай. Думай» прошел в Подольске. Мероприятие организовало Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с RT.Док.

«Мы запустили совместный проект с RT.Док, чтобы рассказать молодежи Подмосковья о подвигах настоящих героев, их самоотверженности, силе духа и истинной любви к Родине», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Зрителям представили фильм «Кулибины микроавиации» корреспондента документальной редакции телеканала RT, фронтового спецкора Вячеслава Гузя. Он посвящен изобретателям, которые создают дроны-камикадзе и самолеты-разведчики. В их числе не только профессионалы, но и любители.

После просмотра фильма прошло обсуждение картины. Также ребята поделились личными историями о поддержке родных и знакомых, находящихся в зоне СВО.