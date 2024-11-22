Четвертый сезон проекта «Выходи во двор» стартует в декабре в Черноголовке, передает Министерство физической культуры и спорта Московской области. В его рамках матчи Легенд хоккея с жителями будут проходить не только во дворах, но и в парках.

«Предстоящей зимой большую часть мероприятий планируем провести на катках в парках Подмосковья», — отметил глава министерства Дмитрий Абаренов.

Также в новом сезоне обновится состав команды «Легенды хоккея». Помимо профессиональных спортсменов в нее войдут популярные актеры и музыканты.

В декабре матчи пройдут в Черноголовке, Одинцово, Егорьевске. График на январь и февраль пока формируется.

Проект «Выходи во двор» стартовал зимой 2022 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. За три его сезона в регионе провели тридцать игр.