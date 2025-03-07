Четыре человека были госпитализированы после ДТП в Ступино

В Ступино четыре человека были госпитализированы после аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел днем 7 марта на 317-м км трассы А-108 — «МБК». На участке легковой автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1983 года рождения, столкнулся с грузовиком. От удара легковушка вылетела на полосу встречного движения, где в нее врезалось другое легковое авто.

В результате аварии четыре человека с телесными повреждениями были доставлены в медучреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Ступино произошло столкновение грузового автомобиля и трех легковушек. В результате погибла женщина. Еще три человека получили травмы.