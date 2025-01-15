Четыре человека получили травмы в результате ДТП в Луховицах

Два легковых автомобиля столкнулись на дороге в Луховицах. В результате аварии четыре человека получили травмы, передает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на 11-м километре «Луховицы — Зарайск». На участке автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения и врезался в машину Exeed.

Травмы получили водители и два пассажира транспортных средств. Всех доставили в медучреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.