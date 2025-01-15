Четыре мобильные модульные подстанции заработали на питающих центрах на юге Подмосковья

«Помимо этого, увеличение мощности питающих центров позволяет нам присоединять к сетям новых потребителей электроэнергии, а это критически важно как для комфорта жителей, так и для социально-экономического развития региона», — отметил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.