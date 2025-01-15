Четыре мобильные модульные подстанции заработали на питающих центрах на юге Подмосковья
Четыре новые мобильные подстанции ввели на юге Подмосковья
Фото: [Россети Московский регион]
Специалисты предприятия «Россети Московский регион» ввели четыре мобильные модульные подстанции на питающих центрах на юге Подмосковья, передает Министерство энергетики Московской области.
Мощность каждой подстанции составляет 25 МВА. Их установили на питающих центрах «Ям», «Бронницы», «Кварц» и «Молоково».
В результате проведения работ улучшилось качество энергоснабжения 25 тыс. жителей Домодедово, Раменского и Ленинского округов.
«Помимо этого, увеличение мощности питающих центров позволяет нам присоединять к сетям новых потребителей электроэнергии, а это критически важно как для комфорта жителей, так и для социально-экономического развития региона», — отметил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.