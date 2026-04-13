Число малых и средних предприятий в сфере проката товаров для спорта и отдыха в Подмосковье выросло на 25% за 3 года

За последние 3 года в Московской области заметно активизировалось развитие малого и среднего предпринимательства в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров для отдыха. По данным пресс‐службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, число таких компаний в регионе превысило 300 — это на 25% больше, чем 3 года назад.

Общую картину по стране раскрывает аналитика Корпорации МСП: количество малых и средних предприятий в этой сфере выросло за 3 года в 1,5 раза — с 3 тыс. до почти 4,5 тыс. Такой подъем обусловлен двумя ключевыми трендами: растущей популярностью здорового образа жизни и активным развитием туристической инфраструктуры в регионах.

Малый и средний бизнес оперативно отреагировал на возросший спрос. Предприниматели существенно расширили ассортимент арендуемого инвентаря: теперь клиенты могут взять напрокат не только велосипеды, но и сапборды, туристические суда, шезлонги, зонтики, самокаты, альпинистское и горнолыжное снаряжение, а также воспользоваться услугами лодочных станций.

Динамика роста оказалась последовательной и устойчивой. Еще в 2023 году число предприятий в сфере проката не достигало 3 тыс., однако уже спустя год показатель приблизился к отметке 3,8 тыс. К настоящему времени количество компаний в этом сегменте вплотную подошло к 4,5 тыс., что наглядно демонстрирует растущий интерес предпринимателей к данному направлению.

Если рассматривать географию российского рынка проката, Московская область уверенно входит в число лидеров. Первенство по количеству прокатных компаний удерживает Москва: на ее долю приходится каждый 10-й бизнес в стране. За ней следуют Краснодарский край с долей в 8%, Подмосковье с 7% и Санкт‐Петербург с 6%.

