Число обращений детскому омбудсмену Подмосковья сократилось в этом году

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в МО ]

За десять месяцев текущего года в Подмосковье сократилось число обращений жителей в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

По словам Мишоновой, положительная динамика отмечается практически по всем группам обращений, однако самое заметное улучшение ситуации наблюдается в сферах образования, семейного неблагополучия и взыскания алиментов.

Количество обращений на тему образования сократилось почти на 40%, на неблагополучие в семьях — на 30%, на неуплату алиментов — на 20%.

Жалоб на нарушение социальных прав стало меньше на 8%, обращений по родительским спорам — на 6%.

В целом за указанный период детскому омбудсмену региона поступило более 1,8 тысячи обращений. По телефону жителям дали свыше 1,4 тысячи консультаций.