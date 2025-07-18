Число обращений жителей Подмосковья о навалах мусора снизилось за полгода

В Подмосковье за полгода снизилось число обращений жителей касательно навалов мусора. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, общее число всех обращений по вопросам обращения с отходами сократилось более чем на 50%. Обращений по поводу навалов мусора на контейнерных площадках стало меньше на 71%, по поводу вывоза мусора — на 69%, по поводу содержания контейнерных площадок — на 46%.

Лучшая динамика отмечена в Павловском Посаде, Богородском округе, Орехово-Зуево, Щелково и Серпухове.

В этом году в регионе запустили малогабаритную технику для вывоза мусора, оптимизировали маршруты проезда таких машин, модернизировали контейнерные площадки. Также начал действовать бот, с помощью которого можно сообщить о проблемах, связанных с мусором. За сутки обрабатывается более 80% заявок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области была создана целая экосистема голосовых помощников, работающих в разных сферах.