Число жалоб в Банк России сократилось в Московской области

Жители Подмосковья стали реже жаловаться в Банк России. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области со ссылкой на данные Банка России.

Так, за первый квартал 2026 года в финансовые организации поступило 15,5 тыс. жалоб. Более половины из них пришлись на Москву и Подмосковье. При этом в Подмосковье показатель сократился более чем на 18%.

«Особенно заметно уменьшилось количество жалоб на банки и число обращений, связанных с мошенничеством. Граждане в два раза реже сообщали о ситуациях, когда под давлением мошенников сами передавали им деньги или конфиденциальную информацию», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что система «Безопасный регион» помогла раскрыть 3,3 тыс. преступлений за год.