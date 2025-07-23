Член отделения Ассоциации ветеранов СВО из Химок принял участие во Всероссийской игре «Семейная зарница»

Член отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) из Химок Николай Смирнов вместе с семьей принял участие во Всероссийской игре «Семейная зарница». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках нее команды из 16 городов Подмосковья соревновались в разборке автомата Калашникова, лазерном тире, альпинистской переправе. В программу также вошли стрельба из пневматической винтовки, оказание первой помощи, снаряжение магазина, навигация с беспилотниками и не только. В финале программы участников ждал творческий конкурс — семьи читали стихи, исполняли песни и показывали театрализованные представления о Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.