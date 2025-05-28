Члены семей участников СВО из Подольска смогли задать свои вопросы на выездной администрации

Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов совместно с руководителем подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества», сопредседателем Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) региона Ольгой Ермаковой и председателем Совета депутатов округа Алексеем Никулиным провел выездную администрацию для участников СВО и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Встретился с женами наших защитников — сильными, неравнодушными, инициативными женщинами. Такой формат встреч позволяет оперативно реагировать на важные вопросы», — сказал Артамонов.

Он подчеркнул, что все обращения граждан будут находиться на персональном сопровождении. Глава муниципалитета также обсудил возможность проведения благотворительного концерта для семей военных с руководителем благотворительной организации «Ангелы фронта» Кристиной Грек. Он пройдет в Ледовом дворце «Витязь». Кроме того, в ходе встречи участники обсудили вопросы направления ребенка в Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик», возможность предоставления льготы на посещение частной спортивной секции и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.