Дату запуска отопления теперь можно узнать в приложении «Добродел»

Дату подачи тепла в своем доме теперь можно узнать в приложении «Добродел». О новом сервисе рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис доступен в разделе «Услуги». Далее нужно перейти в подраздел «График отопления». Там потребуется ввести адрес интересующего дома, и информация появится на экране.

Также в области можно подключить уведомления о старте и завершении подачи тепла. При оформлении такой подписки можно указать максимум пять адресов.