Деятели искусства и молодые талантливые авторы Подмосковья могут получить стипендии губернатора

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе на присуждение стипендий губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Цель конкурса — содействовать созданию новых произведений литературы, кино, музыкального, театрального, изобразительного, исполнительского, декоративно-прикладного и других видов искусства, направленных на популяризацию исторического и культурного наследия народов России.

Победителей определят в двух номинациях: «Выдающийся деятель культуры и искусства» и «Молодой талантливый автор Московской области». Стипендии присуждаются на один год.

Для участия в конкурсе нужно до 8 ноября подать заявку и прилагаемые документы в Минкультуры и туризма Подмосковья по адресу: 143407, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, административно-деловой центр «Новатор», 9-й этаж, кабинет 9.01, Управление цифровой трансформации, развития культурно-досуговой, библиотечной деятельности, художественного творчества и межмуниципального взаимодействия.