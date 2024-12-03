Декабрьский график приема жителей в приемной Правительства утвердили в Подмосковье

В Подмосковье утвердили график приема жителей в приемной Правительства Московской области на декабрь. Кроме того, были утверждены графики приема граждан в общественных приемных исполнительных органов и в приемной Правительства адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.

К примеру, 12 декабря прием проведут министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес, глава Минсельхозпрода региона Сергей Двойных, руководитель областного Минспорта Дмитрий Абаренов.

Двадцатого декабря можно будет попасть на прием к министру энергетики региона Сергею Воропанову, а 25 декабря — к главе Минздрава области Максиму Забелину. Подробная информация о часах приема в приемной Правительства представлена здесь.

Адвокаты будут принимать жителей 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 и 24 декабря с десяти часов утра до двух часов дня. Подробнее — здесь.

Полный график приема жителей в общественных приемных исполнительных органов представлен здесь.