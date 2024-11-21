Делегация из Узбекистана посетила промышленный коворкинг в «Есипово»

Делегация из Ферганской области Узбекистана ознакомилась с работой цифрового промышленного коворкинга Industrial City в «Есипово», передает Министерство инвестиций, промышленности науки Московской области.

Визит представителей Ферганской области стал уже вторым в этом году. Гостей интересует опыт Подмосковья в работе с инвесторами и новый формат индустриальных парков Light Industrial. Особый интерес вызвали инфраструктурные решения для резидентов индустриальных парков, которые позволяют быстро запустить производство.

Подмосковье активно сотрудничает с Узбекистаном. Эта страна находится на шестом месте в списке партнеров региона по экспорту. Также компании из Узбекистана готовы реализовывать в области инвестпроекты.

Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» также развивает сотрудничество с Узбекистаном. В декабре планируется бизнес-миссия подмосковных компаний в эту страну.