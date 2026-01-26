Делегация центра «Авангард» приняла участие в международной конференции партнеров «Артека»

Делегация подмосковного центра «Авангард» приняла участие в X Международной конференции тематических партнеров детского центра «Артек». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Участниками мероприятия стали более 200 представителей различных партнерских организаций. В рамках конференции обсудили ключевые вопросы развития образовательного процесса в 2026 году, направления сотрудничества и обмена опытом, формирования патриотизма у детей.

Центр «Авангард» ранее вошло в число победителей конкурса дополнительных общеразвивающих программ. В 2025 году в «Артеке» успешно прошла первая смена «Авангард — моя траектория». Этот опыт будет продолжен и в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Долгопрудном будет открыт современный научно-технологический центр «Долина Физтеха».