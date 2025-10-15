Дело о ДТП с погибшим подростком в Луховицах направили в суд

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о ДТП в Луховицах, в результате которого погиб 15-летний подросток, обвинительное заключение утвердили в отношении 63-летнего местного жителя — его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, инцидент произошел 6 сентября 2024 года на участке автодороги Луховицы — Дединово в поселке Красная Пойма. Тогда водитель автомобиля марки «Лада Веста» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения машины. Подросток погиб на месте аварии, дело направлено в Луховицкий районный суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.