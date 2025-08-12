Демонтаж более 1,8 тыс. незаконных киосков и ларьков провели в Подмосковье с начала года
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье с начала текущего года провели работы по демонтажу более 1,8 тыс. незаконных нестационарных торговых объектов — ларьков, киосков и павильонов. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По словам главы ведомства Сергея Двойных, таким образом, план выполнен уже наполовину — в общей сложности на этот год запланирован демонтаж 3,6 тыс. объектов.
Лидерами по выполнению плана являются Кашира и Шатура — в этих округах работы провели уже более чем на 86%. Также в лидерах Дубна и Луховицы, где план выполнен на 80%, и Павловский Посад с показателем 78%.
