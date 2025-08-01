Андрей Воробьев: в Подмосковье в высокой стадии строительства находятся пять государственных индустриальных парков

Сегодня глава Подмосковья вместе с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым заложили первый камень в основание ГИП «Ключ» в Дмитрове и дали команду о старте строительства индустриальных парков в Жуковском и Раменском.

«В рамках идеологии нашего президента мы понимаем: все, что касается внедрения современных технологий, импортозамещения — критически важно для нашего суверенитета. В Подмосковье сейчас в высокой стадии строительства находятся пять государственных индустриальных парков, на подходе — закладка еще трех», — сообщил Воробьев.

Общий объем инвестиций в создание трех новых парков составит более 150 млрд руб. Они будут построены в формате «Все включено»: здесь будет создана вся необходимая инженерная и транспортная инфраструктура, производственные боксы «под ключ», готовые помещения «Лайт Индастриал», площадки для отдыха и спорта, зеленые зоны, магазины, гостиницы, кафе, МФЦ, профильные колледжи.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

«Помимо наших инструментов поддержки, которые востребованы Московской областью, регион идет вперед, строит сам и выдвигает новые предложения. Хочу сказать за такую позицию Андрею Юрьевичу спасибо. У нас задача президентская — 100 новых индустриальных парков до 2030 года должно появиться в нашей стране. Больше семи десятков в Московской области уже действуют, поэтому регион, безусловно, является лидером», — отметил Алиханов.

Площадь парка «Ключ» в Дмитрове составит 119 га. Объем инвестиций резидентов составит 50 млрд руб. Здесь появится около 6 тыс. рабочих мест. Якорные резиденты — «Пневмостроймашина» и «ДСТ-Урал». Площадка заполнена резидентами уже на 95%. Запуск первой очереди запланирован на октябрь 2025 года.

Площадь ГИП «Импульс» в Раменском составит 177 га. Сумма инвестиций — 45 млрд руб. Предполагается создание 7,5 тыс. рабочих мест. В числе резидентов — «АКРУС», «Технология», «ТБХ» и другие. Площадка загружена на 86%. Запустить первую очередь планируется тоже в октябре.

Площадь парка в Жуковском составит 191 га. Совокупный объем инвестиций составит порядка 60 млрд руб. В планах создание около 12 тыс. рабочих мест. Площадка уже полностью заполнена резидентами. В их числе — «СтанкоМашСтрой», «Авиамеханика» и «Дом на воде». Первую очередь планируется ввести в декабре.

Фото: [ проектное решение ]

После церемонии запуска строительства Воробьев и Алиханов пообщались с руководителями компаний, которые локализуются или планируют локализоваться в Подмосковье. Кроме того, им представили продукцию производителей робототехники. В их числе компания «Комитас», которая специализируется на продукции для складских комплексов. В 2025 году она роботизирует в Подмосковье первый склад розничной сети «Магнит». В ближайшее время в ГИП «Титан» «СМТ» и «Семаргл» начнут строить два завода и производить сварочные роботы, манипуляторы и комплексные решения для автоматизации производств А у «Комитас» появится еще одна площадка — в ОЭЗ «Ступино Квадрат».

«Более четверти валового регионального продукта Подмосковья — торговля. А значит, важна технологичная работа логистических комплексов, распределительных центров. Сегодня и «Перекресток», и «Магнит», и «Озон», и «Вайлдберриз», и все, кто занимаются логистическим бизнесом, большое внимание уделяют роботизации и автоматизации. И мы хотим создать свои дополнительные преимущества для тех, кто делает софт и железо — пишет программы и строит роботы», — сказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

По оценке Минпромторга РФ, Подмосковье в 2024 году заняло первое место в стране по роботизации. В этом году в регионе запустят отраслевую программу поддержки производителей роботов. Они смогут получить субсидию на КАПЕКС, льготную аренду или субсидию 50% на аренду в частных ИП, инвестиционный налоговый вычет, льготу по налогу на имущество.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии первого роботизированного распределительного центра «Магнита».