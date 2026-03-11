Демонтаж завершили в здании детского сада при гимназии в Королеве

На проспекте Королева, д. 7 в Королеве продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Гимназии № 17», подрядчик завершил демонтаж внутренних конструкций и приступил к общестроительным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 27 человек», — уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, площадь здания составляет почти 3,1 тыс. кв. м, его построили в 1980 году. В нем проведут фасадные и кровельные работы, обновление входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей, внутренние отделочные работы и не только. Ремонт пройдет за счет регионального бюджета в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Открыть детский сад планируют до конца 2026 года.

