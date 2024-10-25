Демонтажные работы стартовали в Домодедовском лицее в рамках капремонта

Работы по демонтажу стартовали в Домодедовском лицее №3 в рамках проведения капремонта. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Сейчас на площадке трудятся пятнадцать рабочих, задействованы две единицы спецтехники. Специалисты демонтируют двери, окна и внутренние конструкции.

В рамках капремонта в учреждении приведут в порядок кровлю и фасад, заменят коммуникации и сантехнику, установят новые окна и двери, установят новое оборудование и мебель.

Работы ведутся за счет бюджетных средств. Завершить их планируется в августе следующего года.