Демонтажные работы в КДЦ «Радуга» в Краснозаводске выполнены наполовину

Работы по демонтажу, которые ведутся в рамках капремонта в здании КДЦ «Радуга» в Краснозаводске, выполнены наполовину, передает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на улице 1-го Мая. Здание площадью более 3,4 тысячи квадратных метров было построено в 1967 году. В рамках госпрограммы Подмосковья здесь начали проводить капитальный ремонт.

Сейчас на площадке трудятся 49 человек, задействована одна единица техники. Рабочие демонтируют фасад и внутреннюю отделку здания. Завершение работ запланировано на следующий год.

На время проведения ремонта творческие коллективы занимаются в другом здании на улице Горького.