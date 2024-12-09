День Героев Отечества отметили в Московской области

День Героев Отечества отметили в Подмосковье, передает Министерство информации и молодежной политики Московской области. Праздник отмечается в стране 9 декабря.

«Мы не только отдаем дань памяти нашим героическим предкам, но и благодарим всех современных героев, которые сейчас сражаются в зоне специальной военной операции», - отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

По ее словам, в понедельник в округах региона провели две сотни мероприятий патриотической направленности. Общее число их участников превысило 18 тысяч человек.

Кроме того, в понедельник прошло расширенное заседание Комиссии по добровольчеству (волонтерству) и вопросам СВО Общественной палаты Подмосковья. В его рамках участники обсудили вопросы взаимодействия с семьями бойцов СВО, оказания гуманитарной помощи и информирования жителей о мерах поддержки военнослужащих.

В средней школе №99 Воскресенска открыли мемориальную доску и парту героя Александру Семенову — выпускнику, который погиб в зоне СВО. В молодежном центре «Космос» в Королеве открыли выставку «Герои Отечества». В Химках прошел мастер-класс по изготовлению сухого душа и окопных свечей. Помимо этого, во «ВКонтакте» стартовала «эстафета Героев»: ребята публиковали фотографии героев с кратким описанием их подвигов.