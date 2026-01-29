День основания Дома Первых отпраздновали в Подмосковье
В Подмосковье отметили День основания Дома Первых
Фото: [Министерство образования Московской области]
В Подмосковье отметили день основания Дома Первых. Праздничное мероприятие прошло в Доме Первых региона в Российском университете кооперации, сообщает Министерство образования Московской области.
Гостей церемонии поприветствовали первый замминистра образования Подмосковья Лариса Сулима и председатель Движения Первых региона Анастасия Бочарова.
В ходе мероприятия состоялась встреча с пресс-секретарем председателя правления движения Максимом Ходыкиным. Также вручили награды самым активным участникам.
Кроме того, в программу празднования вошли тематические мастер-классы и театральное представление.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил победителей премии «Мы рядом. Доброе дело».