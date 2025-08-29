День открытых дверей пройдет в ДК «Брехово» в Химках

День открытых дверей пройдет в Доме культуры «Брехово» в Химках 30 августа. В программе — концерт и знакомство с педагогами учреждения.

Сейчас в регионе капитально ремонтируют 17 домов культуры, отметили до этого в Московской областной думе.

В рамках Дня открытых дверей в «Брехово» выступят творческие коллективы учреждения, пройдут мастер-классы, анимационная программа, открытые уроки. Кроме того, посетителям расскажут о местных творческих кружках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трансформации домов культуры региона.