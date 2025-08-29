День открытых дверей пройдет в центре «Авангард»

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» 6 сентября проведет День открытых дверей в рамках празднования своего пятилетия.

Центр был учрежден Правительством Москвы и Правительством Московской области в 2020 году при поддержке Минобороны РФ. Он реализует программы по начальной военной подготовке для старшеклассников и студентов образовательных организаций среднего профессионального образования столичного региона.

В рамках Дня открытых дверей в центре пройдет насыщенная программа. Среди ярких событий дня — спектакль Театра Российской Армии «Данькина каска», выставки под открытым небом, шоу мотоциклистов, акробатов, показательные выступления пилотажной группы «Стрижи» и бойцов 45-й отдельной бригады спецназа, конная полиция и кинологи.

Посетителей ждут занятия по начальной военной подготовке от инструкторов центра, экскурсии, спортивные мастер-классы от проекта «Выбор сильных» и ЦСКА. Также свои активности подготовят Движение Первых, Юнармия, проект «Здоровое поколение» и Всероссийский студенческий корпус спасателей.

В течение дня на уличной сцене будет проходить концертная программа, в том числе выступление артистов Ансамбля им. А. В. Александрова и BANKAI SHOW, а на территории Центра работать полевая кухня.