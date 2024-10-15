День отца отпразднуют в парках Подмосковья

Подмосковные парки подготовили насыщенную программу на День отца, который будет отмечаться в ближайшие выходные. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Праздник отметят в более чем пятидесяти парках региона в рамках мероприятия «Отцы и дети». Гостей ждут игры, квесты, выступления артистов, спортивные состязания, концерты.

К примеру, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске пройдет квест «Отец молодец, или С папой хоть куда!». Также там проведут мастер-классы по робототехнике.

В парке «Ривьера» в Можайске гостей ждут спортивные состязания для всей семьи, в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде — кулинарный мастер-класс по приготовлению бургеров, в парке «Победа» в Талдоме — семейная викторина.