День российского бизнес-образования отметили в Московской области
В Подмосковье отметили День российского бизнес-образования
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
День российского бизнес-образования отпраздновали в Подмосковье, который отмечается 7 февраля. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Сегодня в День российского бизнес-образования ребята познакомились с современными трендами в предпринимательстве, узнали, как построить бизнес уже во время учебы и смогли задать экспертам свои вопросы», — рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.
В Российском университете кооперации в Мытищах провели стратегическую сессию. Она собрала около 300 учащихся. В качестве спикеров выступили замдиректора Центра поддержки предпринимательства Подмосковья Мария Семенова, вице-президент «Чистой линии» Армен Бениаминов и основатель сети «Блэкгрумер» Данил Рындевич.