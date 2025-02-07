День российского бизнес-образования отметили в Московской области

В Подмосковье отметили День российского бизнес-образования

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Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]

День российского бизнес-образования отпраздновали в Подмосковье, который отмечается 7 февраля. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Сегодня в День российского бизнес-образования ребята познакомились с современными трендами в предпринимательстве, узнали, как построить бизнес уже во время учебы и смогли задать экспертам свои вопросы», — рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.

В Российском университете кооперации в Мытищах провели стратегическую сессию. Она собрала около 300 учащихся. В качестве спикеров выступили замдиректора Центра поддержки предпринимательства Подмосковья Мария Семенова, вице-президент «Чистой линии» Армен Бениаминов и основатель сети «Блэкгрумер» Данил Рындевич.

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