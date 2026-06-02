День соседей в Коломне отметили акцией по озеленению двора

В Коломне празднование Дня соседей вылилось в полезное и красивое дело — жители вместе с представителями управляющей организации и руководителем муниципального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов взялись за озеленение двора. Местом проведения доброй акции стал двор возле дома №299 на улице Октябрьской революции.

В ходе мероприятия участники высадили кусты роз и туи. Подобные инициативы способны не просто сделать городскую среду комфортнее и привлекательнее, но и пробудить в людях осознанное отношение к месту, где они живут: каждый начинает чувствовать личную причастность к общему пространству.

Празднование Дня соседей в Коломне еще раз показало: даже небольшие совместные усилия способны принести ощутимую пользу городу. А начало пути к ухоженному и уютному двору лежит через простые, но важные шаги, которые под силу сделать каждому.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026–2028 годах в регионе капитально отремонтируют более 5,3 тыс. МКД.