Денис Майданов заявил о большом интересе к проекту «Герои Подмосковья»

Кадровая программа «Герои Подмосковья» вызвала большой интерес у людей, она позволяет участникам специальной военной операции начать жизнь заново. Об этом заявил депутат Госдумы заслуженный артист России и член Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья» Денис Майданов.

«Судя по статистике, интерес к программе высокий — это только подтверждает, насколько востребована такая инициатива. Приятно видеть, что проект вызывает отклик и люди реально хотят участвовать. Программа действительно дает людям шанс на новое начало. Большой плюс, что на сайте есть обратная связь — можно задать вопрос и оперативно получить ответ», — сказал он.

Певец также отметил функционал сайта программы, который представляет собой полноценную платформу для поиска информации о процессе отбора, сроках и условиях участия. По его словам, все данные там удобно структурированы.

Напомним, что участники СВО могут подать заявку на участие в проекте до конца апреля, в рамках него они смогут развить управленческие навыки, получить новые знания и построить карьеру. Для этого им нужно иметь гражданство России и диплом о высшем образовании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Обучение бесплатное, лучшие участники смогут получить работу или будут зачислены в кадровый резерв.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.