Депутат из Химок провел встречу с делегацией предпринимателей из Китая
Депутат из Химок Каримов встретился с делегацией предпринимателей из Китая
Фото: [Администрация Химки г.о.]
Депутат из Химок, руководитель Торгово-промышленной палаты Московской области в округе Артур Каримов провел международную встречу с делегацией предпринимателей из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Как руководитель Торгово-промышленной палаты Московской области по городскому округу Химки хочу отметить, что мы уже не один раз заключали соглашения с представителями Поднебесной. Именно для достижения долгосрочного сотрудничества и проводятся подобные встречи, на которых каждый может узнать особенности российского рынка и ведения бизнеса в нашей стране», — рассказал Каримов.
В рамках встречи китайским предпринимателям рассказали об особенностях экономического развития округа, а также об отраслях, которые там развивают. Депутат отметил, что такие взаимодействия позволяют развивать деловые отношения с другими странами.
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