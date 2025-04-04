Депутат из Химок провел встречу с делегацией предпринимателей из Китая

«Как руководитель Торгово-промышленной палаты Московской области по городскому округу Химки хочу отметить, что мы уже не один раз заключали соглашения с представителями Поднебесной. Именно для достижения долгосрочного сотрудничества и проводятся подобные встречи, на которых каждый может узнать особенности российского рынка и ведения бизнеса в нашей стране», — рассказал Каримов.