Депутат из Подольска отправил бойцам СВО гуманитарный груз
Фото: [предоставлено Е. Исаевым]
Депутат Совета депутатов Подольска Евгений Исаев организовал отправку крупной партии гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.
Груз был сформирован по просьбе жителя микрорайона Кузнечики — заместителя командира батальона, гвардии подполковника Андрея Викторовича.
«Принял решение приобрести за счет собственных средств крайне необходимые на сегодняшний день вещи и передать их нашим воинам», — сказал Исаев.
В составе груза строительный утеплитель и пленка, пластиковые еврокубы, маскировочные сети и защитная сетка от БПЛА, рыбные консервы, влажные салфетки и одноразовая посуда.
