Депутат из Подольска отправил бойцам СВО гуманитарный груз

Груз был сформирован по просьбе жителя микрорайона Кузнечики — заместителя командира батальона, гвардии подполковника Андрея Викторовича.

«Принял решение приобрести за счет собственных средств крайне необходимые на сегодняшний день вещи и передать их нашим воинам», — сказал Исаев.

В составе груза строительный утеплитель и пленка, пластиковые еврокубы, маскировочные сети и защитная сетка от БПЛА, рыбные консервы, влажные салфетки и одноразовая посуда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области помогают бойцам СВО с инвалидностью.