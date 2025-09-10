Депутат Мособлдумы посетил центр «Витязь» в Балашихе и передал симулятор ранений

«Центр по праву называют одним из лучших в стране. Сегодня в этом убедился лично. Большое уважение инструкторам, которые имея за плечами боевой опыт, передают знания тем, кто принял решение защищать Родину. Обучение проходит на высоком уровне. Созданы все условия для работы режима «одного окна». Когда человек может в одном месте подать документы, пройти медкомиссию, военную подготовку», – сказал Александр Орлов.