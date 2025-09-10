Депутат Мособлдумы посетил центр «Витязь» в Балашихе и передал симулятор ранений
Депутат Московской областной Думы Александр Орлов посетил центр специальной подготовки «Витязь» в Балашихе и передал симулятор ранений для отработки навыков оказания первой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии «Единая Россия».
«Центр по праву называют одним из лучших в стране. Сегодня в этом убедился лично. Большое уважение инструкторам, которые имея за плечами боевой опыт, передают знания тем, кто принял решение защищать Родину. Обучение проходит на высоком уровне. Созданы все условия для работы режима «одного окна». Когда человек может в одном месте подать документы, пройти медкомиссию, военную подготовку», – сказал Александр Орлов.
В центре уделяется внимание огневой и инженерной подготовке, основам боевого взаимодействия, тактической медицине и не только. Депутат подчеркнул, что в зону проведения СВО регулярно отправляют гуманитарные грузы. Отметим, что областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Узнать подробнее о работе центра можно по номеру 8 (495) 990-77-77.
