Депутаты Мособлдумы обсудили вопросы сотрудничества с представителями провинции Цзянсу

В рамках встречи обсудили вопросы законодательного регулирования в случае вспышки новых инфекций, тему поддержки сельхозтоваропроизводителей. В Подмосковье для аграриев доступны различные субсидии и гранты. По словам депутата Игоря Исаева, также в области установлена нулевая ставка единого сельхозналога, что позволяет аграриям направлять эти средства на развитие и модернизацию производства.

В рамках рабочего визита делегация из КНР также ознакомится с работой медучреждений, туристических объектов и агрохолдинга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации проектов с китайскими инвесторами.