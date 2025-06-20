Губернатор Подмосковья: на ПМЭФ мы заключили соглашения с китайскими инвесторами по двум проектам
Андрей Воробьев рассказал о реализации проектов с китайскими инвесторами
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире РБК ТВ рассказал о новых соглашениях, которые были заключены в ходе ПМЭФ с китайскими инвесторами. В их рамках реализуют два крупных проекта.
«Мы подписали контракт на большое производство (автомобильных — прим. ред.) дисков, которые будут делать из нашего сырья в Подмосковье. Для этого будут завезены китайской компанией самое современные штампы для того, чтобы производить», - сообщил губернатор.
Второй проект — это высокотехнологичное фармацевтическое производство, которое запустят в Дубне.
«Это оборудование, анализаторы и реагенты. Эта компания — лидер в мире. В 160 странах они присутствуют, чувствуют себя уверенно. Очень высокотехнологичное, эффективное производство, начнет строиться в марте в Дубне», - рассказал Воробьев.
Ранее Андрей Воробьев заключил соглашение о запуске производства гидравлического оборудования в регионе.