Дерматовенеролог из Подмосковья рассказала, как подготовить кожу к отпуску

Подготовку следует начинать за несколько недель до поездки. Рекомендуется заменить привычные очищающие средства на более мягкие, добавить увлажняющие продукты с гиалуроновой кислотой или церамидами. Также за две недели лучше отказаться от интенсивных косметологических процедур.

Врач призвала каждый день использовать средства для защиты от ультрафиолета с фактором не менее 30. Их следует обновлять каждые два часа и после контакта с водой. Специалист напомнила, что не следует находиться на солнце в период с 11:00 до 16:00.

