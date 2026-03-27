Дерматовенеролог из Подмосковья рассказала о способах защиты кожи от солнца весной

В весенний период главная опасность для кожи кроется в сочетании прямых лучей и их отражения от снега. Из-за этого создается двойная нагрузка и возрастает доза ультрафиолета.

В связи с этим весной рекомендуется использовать средства для кожи с фактором защиты не ниже 30. Его нужно наносить на все открытые участки тела за 15-20 минут до выхода на улицу. После этого каждые 2-3 часа защитный слой следует обновлять.

Также следует периодически осматривать кожу, обращая внимание на родинки и любые новые образования на коже. В случае их изменений нужно как можно скорее обратиться к дерматовенерологу.

