Дерматовенеролог из Подмосковья рассказала о способах защиты кожи от солнца весной
Фото: [istockphoto.com/sarra22]
Дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анастасия Воронкина рассказала о способах защиты кожи весной. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В весенний период главная опасность для кожи кроется в сочетании прямых лучей и их отражения от снега. Из-за этого создается двойная нагрузка и возрастает доза ультрафиолета.
В связи с этим весной рекомендуется использовать средства для кожи с фактором защиты не ниже 30. Его нужно наносить на все открытые участки тела за 15-20 минут до выхода на улицу. После этого каждые 2-3 часа защитный слой следует обновлять.
Также следует периодически осматривать кожу, обращая внимание на родинки и любые новые образования на коже. В случае их изменений нужно как можно скорее обратиться к дерматовенерологу.
