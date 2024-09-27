Десять человек выиграли денежные призы за оплату ЖКУ в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
Десять человек выиграли денежные призы за оплату ЖКУ в регионе по итогам акции МосОблЕИРЦ «Терминал удачи». Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Так, победителями были признаны следующие лицевые счета: 86003031, 87206692, 80240496, 33730530, 10014666, 33686239, 33426547, 40028063, 87906538, 33695959.
Все победители получат по 3999 рублей.
Акция продлится до конца следующего месяца. Подробная информация об условиях участия в ней представлена на сайте МосОблЕИРЦ.